Un simbolo di un fast che non riesce proprio a decollare

Non è definibile molto okkey l’umore di Commisso, in ebollizione a poche ore dal tavolo tecnico fra la Fiorentina e la Soprintendenza: oggi, dopo l’ulteriore richiesta di chiarimenti sul progetto viola, dovrebbe essere stabilito il futuro del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli. Un investimento, come sottolinea stamani La Nazione che Commisso considera fondamentale per il futuro, ma anche per il presente perché è un simbolo di un «fast» che non riesce proprio a far decollare.

0 0 vote Article Rating