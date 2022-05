Un sogno destinato a rimanere tale per la Fiorentina: Isco passa sotto la gestione di Jorge Mendes

La sua presenza a Firenze nei mesi scorsi aveva fatto sognare i tifosi della Fiorentina. E in effetti sembra proprio destinato a rimanere un sogno l’arrivo di Isco in riva all’Arno, a causa degli ultimi sviluppi che lo riguardano. Come riporta TMW, infatti, lo spagnolo ha deciso di cambiare procuratore legandosi all’agenzia di Jorge Mendes.

Una scelta presa in vista del prossimo mercato, durante il quale Isco cercherà nuova sistemazione essendo ormai in scadenza con il Real Madrid. Destinazione che non sarà di certo la Fiorentina, visto che dopo la vicenda Gattuso i rapporti tra il club viola e Mendes sono decisamente compromessi.