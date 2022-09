Un solo gol a partita: è questa la media che la Fiorentina deve migliorare per risalire la classifica

Che la Fiorentina non segni, o lo faccia di meno, è il dato più evidente di questo inizio di stagione. La squadra di Italiano, a causa della crisi delle punte, stenta a gonfiare la rete degli avversari, ma non è l’unica big ad avere questo problema. Come sottolinea Il Messaggero, la Roma di Mourinho è ferma a 8 gol in 7 partite, un dato che tradisce l’ottimo mercato fatto dalla società dei Friedkin.

Nella classifica dei gol fatti, comandano il Napoli e l’Udinese a 15, seguite da Inter, Lazio e Milan a quota 13. La capolista Atalanta è arrivata a 11, mentre la sorpresa Salernitana (10) è sopra la Juventus (9). Al decimo posto si trova la Fiorentina, in compagnia del Bologna e dello Spezia: tutte a quota 7. La media è facile: un gol solo a partita. Un andamento da correggere in fretta per risalire la china e ritrovare i gol degli attaccanti.