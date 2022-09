Un tifoso davvero speciale irrompe nel ritiro della Fiorentina

Un tifoso speciale della Fiorentina ha fatto visita nella serata di ieri nel ritiro della squadra viola. Si tratta dell’ex portiere gigliato, che ora gioca al Fatih Karagumruk, Emiliano Viviano. A darne notizia è stamani il Corriere Fiorentino.

L’estremo difensore non ha perso l’occasione di andare a trovare i propri amici e per cercare di caricare a modo suo la squadra, in vista dell’appuntamento di Conference League contro l’Istanbul Basaksehir.

Siamo alla seconda giornata ma è un incontro che può dire molto sulle sorti di questo raggruppamento anche perché, lo ricordiamo, la prima passa direttamente agli ottavi, mentre la seconda dovrà fare gli spareggi con una terza dei gironi di Europa League.