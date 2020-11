Un trio di titolari ormai non più intoccabile e un cambio modulo che farebbe comodo alla Fiorentina… anche in difesa

Tra le tante critiche mosse a Iachini, primeggia senz’altro quella del modulo. Il 3-5-2 è evidentemente inadatto, e una delle alternative possibili è senz’altro il classico 4-3-3- Una sistemazione che, oltre a permettere a Callejon e Amrabat di giocare nei loro ruoli naturali, aiuterebbe la Fiorentina anche in fase difensiva. Si, perché se fino a qualche mese fa il trio Milenkovic–Pezzella–Caceres sembrava intoccabile, adesso la situazione è completamente cambiata. Il capitano soffre continui infortuni, mentre l’uruguagio è in un evidente momento di totale sbandamento. Ragion per cui, probabilmente, avrebbe bisogno di un po’ di riposo per schiarirsi le idee. Altro fattore non di poco conto è che quando mancano i titolari, sostituirli è molto complicato: Martinez Quarta si deve ancora ambientare, Igor non da sicurezza. E allora, quale miglior soluzione di togliere semplicemente un centrale dallo schieramento iniziale? Con la difesa a quattro, che vedrebbe Biraghi e Lirola sugli esterni, si potrebbe infatti far girare Pezzella, Caceres e Quarta, tenendo Milenkovic come punto fermo. Rotazione che peraltro è stata necessaria più di una volta, perché tra infortuni e squalifiche è normale che dei difensori centrali possano saltare qualche partita. Torniamo quindi nel macro-argomento che ci attanaglia ormai da settimane: Iachini avrebbe la soluzione migliore per la Fiorentina lì, a portata di mano. Ma come tutte le altre, continua a far finta di non vederla.

0 0 vote Article Rating