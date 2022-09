Un ultimo giorno di riposo prima della ripartenza. Italiano riabbraccia i suoi due centrali titolari e festeggia per alcuni recuperi

Ultimo giorno di riposo, tre in tutto concessi da Italiano, per la Fiorentina. Domani riprenderanno gli allenamenti della squadra e il tecnico potrà lavorare con chi non è andato con le rispettive nazionali.

La vera notizia lieta è che cominciano una serie di recuperi per i viola. In attesa di sapere qualcosa di più su Jovic e Amrabat, intanto Gonzalez ha potuto rigiocare uno spezzone di gara ed ha risposto alla chiamata dell’Argentina.

Ritornerà disponibile Gollini, ma soprattutto i due centrali titolari: Milenkovic, che in questo periodo terminerà la propria riabilitazione, e Igor che ha scontato la giornata di squalifica.