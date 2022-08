Una ex giovane promessa della Fiorentina diventa escort e rapina un cliente. I dettagli del suo arresto

Idriss Ben Moussa, 21 anni, ex attaccante delle Under 17 della Fiorentina, è stato arrestato a Roma con l’accusa di rapina. Il giovane si è messo a racimolare denaro facendo l’escort, e giovedì è stato contattato tramite un sito di incontri per un appuntamento a casa di un giovane cliente. Prezzo della prestazione: 100 euro.

L’ex pianticella delle giovanili viola ha preso il treno per la capitale, con appuntamento alle 20,00 in piazza Euclide nel quartiere Parioli. Dopo essersi recato a casa del cliente qualcosa è andato storto, perché il proprietario dell’appartamento, un ventenne, ha notato Ben Moussa molto nervoso. Si sono rivestiti e tornati in macchina, dove nel cruscotto c’era una busta con mille euro. Ne è scaturita così una discussione che ben presto è sfociata in colluttazione con tanto di intimidazioni. Il 21enne, nato a Firenze da genitori marocchini, ha minacciato di estrarre un coltello chiedendo il Rolex del cliente e soldi. La scena è stata vista da dei poliziotti, che hanno poi catturato il ragazzo datosi alla fuga con il malloppo.

Ben Moussa è stato rilasciato dopo l’udienza senza misure cautelari. Nel corso dell’udienza avrebbe addirittura dichiarato che la prossima settimana era in programma un incontro per firmare il suo contratto da professionista con la Fiorentina.