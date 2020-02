UNA FIORENTINA GIA’ PROIETTATA NEL FUTURO. “I 70 MILIONI SPESI A GENNAIO? IN ESTATE VI STUPIREMO”. LE CONFERME SUL RETROSCENA TONALI

La Fiorentina, già da tempo ormai, ha già cominciato a programmare la prossima stagione. Un fatto questo uscito alla ribalta anche grazie ad acquisti effettuati a gennaio come Amrabat dal Verona e Kouame dal Genoa. In quest’ultimo caso è vero che il giocatore è già qui a Firenze, frequenta il centro sportivo Davide Astori ed è stato anche già presentato dalla società, ma il suo essere in fase di riabilitazione dopo l’operazione ad un ginocchio effettuata a novembre 2019 lo pone fuori dai giochi praticamente fino alla fine di questa stagione.

70 milioni di euro circa, dilazionati nel tempo, divisi in tranche e quant’altro, ma questa è stata la spesa effettuata dal club durante il mercato invernale per prendere cinque giocatori. Un bel segnale dato a tutti, ma che è un punto di partenza. Parlando coi dirigenti della Fiorentina si captano altri segnali per la prossima estate: “Sapremo stupirvi, abbiamo intenzione di fare grandi cose”. Parole a cui, per ora, non si può dare che affidamento, perché la nuova proprietà comunque si è data degli obiettivi e li ha rispettati finora. Tranne che sullo stadio, ovviamente, ma per motivi non certo legati alla volontà di Commisso e degli altri.

Pochi giorni fa su La Gazzetta dello Sport era comparso un retroscena di mercato: la Fiorentina, è stato scritto, aveva offerto 50 milioni di euro per prendere Tonali dal Brescia. Offerta rifiutata. Un retroscena questo che ci sentiamo di confermare. A tanto si era spinto il club viola per prendere il promettentissimo centrocampista classe 2000. Il problema è che purtroppo alla fine di questo campionato andrà in una squadra del nord, con le maglie a strisce, la cui proprietà fa riferimento ad una nota casa automobilistica. E il bello, o il brutto, a scelta, lo sapete qual è? E’ che alla fine potrebbe andar lì per una cifra inferiore rispetto a quella che la Fiorentina aveva intenzione di mettere sul piatto.