Una grande occasione potenziale per la Fiorentina

Una posizione difficile da decifrare è quella di Alessandro Florenzi. Il suo capitolo alla Roma può considerarsi davvero chiuso o ci sono i margini affinché possa ritornare in pianta stabile nella Capitale? Sicuramente chi osserverà l’evoluzione di questa situazione è la Fiorentina. Il jolly prestato dai giallorossi al Valencia, potrebbe diventare una grande occasione di mercato per i viola. I quali potrebbero ritrovarsi in casa un giocatore già maturo e che può giostrare sulla destra praticamente a tutto campo, sull’esterno e sull’interno.