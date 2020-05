Una mattinata all’insegna dello sport di Firenze: il segnale forte e chiaro di più di quaranta società fiorentine FOTO

Si è svolto questa mattina il flash mob al quale hanno partecipato più di quaranta società sportive fiorentine. Partito in mattinata dal campo dell’Euro Calcio Firenze l’evento si è concluso nel primissimo pomeriggio sul campo dell’US Affrico. Noi di Fiorentinanews.com avevamo parlato con l’organizzatore Fabio Giorgetti (LEGGI QUI), che ci aveva spiegato come l’iniziativa era nata per dare un segnale di speranza al mondo del calcio dilettantistico fiorentino ma in generale a tutto il mondo dello sport che interessa la città di Firenze. Un grido di speranza in un momento di ripartenza per tutto il nostro Paese, con le società che si sono rese disponibili a piena collaborazione con le istituzioni di Palazzo Vecchio.

Foto della pagina Facebook: U.S. Affrico