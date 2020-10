Una mattinata piena di 4 per Chiesa ma incredibilmente c’è anche chi lo promuove a gran voce

Giudizi impietosi questa mattina per Federico Chiesa, all’esordio con la sua nuova maglia ieri sera a Crotone: per lui sono arrivati un assist ma anche un cartellino rosso piuttosto clamoroso, il primo per un debuttante bianconero nella storia della Serie A. Inevitabili quindi le bocciature visto che la Juventus non è andata oltre uno scialbo 1-1 sul campo del Crotone, fin lì a quota 0 in classifica. Un po’ tutti i quotidiani hanno dato 4,5 all’ex esterno viola, Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, con il Corriere dello Sport che è sceso a 4 e La Gazzetta dello Sport che si è spinta fino a 5. E poi c’è Tuttosport, che invece ha deciso di promuovere Chiesa con un bel 6,5, nonostante un giudizio poi non così esaltante: “Finisce male il suo esordio in bianconero. L’avvio inganna, troppo a testa bassa e senza far girare il pallone, ne smarrisce un paio. Ma non appena scatta in profondità dettando il passaggio taglia la difesa del Crotone e l’assist per Morata è più di un mezzo gol. L’ingresso di Cuadrado dirotta Chiesa a sinistra ma dura poco per l’espulsione”.

