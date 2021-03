Una nuova leadership

Quello che ne sarà di questa Fiorentina, sarà il campo a dirlo in queste ultime dieci partite. Quello che è certo è che questa squadra nella prossima stagione non sarà più la stessa, viste le partenze imminenti di alcuni giocatori. In particolar modo sarà la difesa ad essere rimodellata con gli addii di Milenkovic e Pezzella ma non solo. Se ne andrà Barreca per niente soddisfatto della sua esperienza viola, molto probabilmente anche Malcuit (visto il prestito secco) tornerà a Napoli. In pochi, in particolare nel reparto difensivo sembrano avere la certezza di restare.

Tra questi c’è però Lucas Martinez Quarta, una delle liete note di questa stagione. Arrivato dal River Plate a gennaio, ha firmato un contratto fino al 2025. Gli occhi di qualche squadra su di lui, inevitabilmente ci sono già, ma il suo futuro sarà ancora viola. Lo stesso giocatore parlando a ESPN ha detto: “Al futuro cerco di non pensarci ma il mio sogno è continuare a crescere e restare a lungo alla Fiorentina” (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE SUE PAROLE).

Alle promesse, a Firenze soprattutto, in molti non credono più. Quello che però serve alla Fiorentina per ripartire con il piede giusto già dalla prossima stagione è una leadership giovane e convinta del progetto e Martinez Quarta sembra avere le carte in regola. L’argentino intanto il cuore dei tifosi viola l’ha conquistato già, sia con le parole che con i fatti in campo.