Prima il mercato invernale, poi per la Fiorentina, e in particolare per il duo Pradè e Barone, sarà tempo di sedersi al tavolo dei rinnovi di contratto. Una partita lunga, da giocare su tantissimi fronti.

I casi più impellenti riguardano i calciatori in scadenza nel 2023. La Fiorentina non è preoccupata, si legge su La Nazione, perché si tratta di tre calciatori legati da anni al club viola.

Jack Bonaventura e Riccardo Saponara sono due fedelissimi di Italiano. Con Bonaventura si è iniziato a parlare nelle scorse settimane, lui qualche messaggio pubblico lo ha già mandato, certificando di voler chiudere la carriera in viola. Saponara è abituato ad essere in scadenza (lo era anche lo scorso anno). La valutazione sarà fatta più avanti, in base al rendimento, alla condizione fisica ed all’impatto che avrà sulla squadra nella seconda metà di stagione. E poi c’è Lorenzo Venuti, un altro che vorrebbe restare in viola.

Poi ci saranno quelli in scadenza nel 2024 con tanti giocatori con cui parlare e tante situazioni delicate.