Una partita preparata per Scherzi a Parte: Raramente si è assistito a tanta improvvisazione nella medesima partita

Questa Fiorentina, per dirla alla Paolo Villaggio, è una cagata pazzesca. Raramente si è assistito a tanta improvvisazione nella medesima partita. Iachini pensa di fare la genialata e parte con il rivoluzionario scherma 5-5-0. I tre centravanti tutti in panchina e alla guida dell’attacco viola, nessuno.

Dopo dieci minuti del secondo tempo si rende conto, acutissimo, che la formula non funziona (zero tiri in porta) e nel giro di poco i centravanti in campo diventano tre, ma al centro ci va quello meno adatto: Kouame che sarebbe più un esterno. Il risultato non cambia.

Allenatore: Iachini – 0 – Partita preparata per “Scherzi a parte”.

