Una presenza speciale al ‘Gewiss Stadium’. Insieme a un settore ospiti pieno… a metà

Atalanta-Fiorentina è una sfida importante e molto sentita, da entrambe le parti. Per non far mancare il supporto alla squadra viola, salvo imprevisti o cambi dell’ultima ora, al Gewiss Stadium ci sarà anche Rocco Commisso.

Oltre al presidente della Fiorentina, i tifosi viola che seguiranno la squadra fino a Bergamo saranno circa 600, riempendo soltanto a metà il settore ospiti. Attira maggiormente la sfida in Scozia, in programma il prossimo giovedì: a Edimburgo voleranno 1275 cuori viola, il settore è (quasi) sold-out. A riportarlo è La Nazione.