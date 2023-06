Una rete di Brozovic piega il Torino: la Fiorentina è ufficialmente ottava Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo dell’ultima giornata di Serie A: allo Stadio Grande Torino gli uomini di Ivan Juric ospitavano l’Inter di Simone Inzaghi, in una sfida importantissima per la rincorsa all’ottavo posto in classifica. Dopo novanta minuti tutto sommato equilibrati a spuntarla sono gli ospiti: il risultato finale è 0-1.

A decidere la sfida una conclusione di Brozovic al 37′ del primo tempo che supera un Milinkovic-Savic momentaneamente appisolato. Questo risultato certifica l’ottavo posto della Fiorentina di Vincenzo Italiano che così la prossima stagione avrà modo di iniziare il suo percorso in Coppa Italia solo ad inizio 2024, permettendosi cosi di preparare al meglio le prime giornate di campionato.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 86, Inter 72, Lazio 71, Milan 67, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 42, Salernitana 42, Lecce 36, Verona 31, Spezia 31, Cremonese 24, Sampdoria 19.