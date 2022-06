Una ‘spina dorsale’ smantellata e riscostruita

Una rivoluzione annunciata nell’estate più delicata di tutte, con l’Europa alle porte e l’obiettivo di riconfermarsi. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, per capire che tipo di Fiorentina sarà quella che, tra due mesi esatti, inizierà la nuova stagione è ancora troppo presto per dirlo ma quello che intanto oggi sembra già appurato è che la spina dorsale (portiere, centrale, regista e punta) che nell’ultimo campionato ha contribuito a riportare i viola sulla scena internazionale sarà quasi del tutto smantellata e ricostruita.

Se in peggio o in meglio solo il campo potrà certificarlo, anche se le prime mosse lasciano pensare che l’ingrediente di base che la squadra mercato sta cercando sul mercato sarà costituito da un giusto mix tra qualità ed esperienza.