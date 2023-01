Una trequarti rivoluzionata a giugno? I segnali ci sono tra operazioni per il presente e per il futuro

Una trequarti destinata a mutare nei prossimi mesi quella della Fiorentina, con le situazioni in bilico di Saponara e Barak, quella da valutare di Kouame, le incertezze su Sottil e Gonzalez e così via. Intanto da oggi c’è un volto nuovo che sicuramente farà parte del gruppo che ripartirà poi la prossima estate ed è Josip Brekalo, un altro potrebbe essere proprio quell’Abdelhamid Sabiri che era stato accostato alla società viola già a inizio stagione. Il marocchino di fatto ha solo una mezza stagione molto positiva in carriera in Serie A perché poi quest’anno sembra in rotta con l’ambiente e sicuramente con Stankovic. E’ un classe ’96, dunque nella fascia centrale della carriera ed è raggiungibile a costi contenuti viste le esigenze in uscita della Samp.

Con Brekalo e Sabiri la Fiorentina cambierebbe decisamente volto, anche se poi ci sarebbe tutta un’impostazione tattica da rielaborare perché sono calciatori abituati a giocare più centralmente. Per la stagione che verrà però potrebbero essere due mosse indicative, quella del croato già portata a termine, quella del marocchino ancora tutta da concretizzare ma indicativa come identikit di un calciatore che interessa realmente.