Il Parma non molla Kevin Bonifazi, difensore che nelle ultime ore è finito anche nel mirino della Fiorentina. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è a caccia di un difensore da regalare a D’Aversa per rimpinguare la rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds crociato sta guardando con interesse alla vicenda, che per ora sembra essere più un affare tra Spal e Torino.