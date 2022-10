Uno snodo cruciale

Le analisi fatte sulla Fiorentina, come scrive La Gazzetta dello Sport, portano ai soliti fattori: la scarsissima finalizzazione, i tanti infortuni dei migliori calciatori, un calendario che ha già consegnato 16 partite nelle gambe dei giocatori in un baleno. Arrendersi adesso, accettando un campionato anonimo, non viene contemplato.

Per questo stasera l’appuntamento è cruciale. Vincere contro una big somiglierebbe ad un reset improvviso: con la possibilità di riavviarsi seguendo un percorso migliore. Altri risultati conducono al solito binario. Fatto di parte destra della classifica e recriminazioni. Se non altro contro due top come Napoli e Juve sono arrivate le migliori prestazioni in campionato. A non arrivare è stata però la vittoria con due pareggi fatti di rimpianti.