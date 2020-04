Uno stadio a tutti i costi per la sua Fiorentina: Commisso ha il suo obiettivo. Esplicita bocciatura Mercafir: “Un’idea stupida”. Mentre il Franchi…

Un’idea importante da portare avanti quella di Rocco Commisso: costruire un nuovo stadio per la sua Fiorentina. Per ottenere quello che vuole ha anche mandato avanti come un ariete il direttore generale viola e suo braccio destro, Joe Barone. Da un po’ di tempo a questa parte è divenuto proprio lui il capo di una task force costituita in Lega che ha il compito di fare pressioni all’interno delle istituzioni, per favorire proprio chi ha l’obiettivo di dotare la propria squadra di un impianto moderno.

Nel frattempo lo stesso Commisso e la Fiorentina, come annunciato da tempo, non hanno partecipato al bando pubblico per l’assegnazione dell’area Mercafir e anzi, sull’argomento Commisso è stato fin troppo esplicito. “E’ stata un’idea che mi è parsa stupida perché avrei dovuto gareggiare contro me stesso” ha detto Rocco all’interno di un’intervista radiofonica rilasciata nelle ultime ore. Più chiaro di così difficilmente avrebbe potuto essere.

Per quanto riguarda invece le prospettive, l’imprenditore italoamericano sembra più aperto rispetto a qualche tempo fa, pronto magari a riprendere in considerazione anche l’idea di prendersi il Franchi, anche se solo a determinate condizioni: “E’ stato costruito negli anni Trenta. Con tutto il rispetto, penso che i monumenti in Italia, siano altri”.