Uscito il bando del Comune per l’area Mercafir: ecco il prezzo di base e i tempi dell’asta

Sul sito del Comune di Firenze è apparso il tanto atteso bando di assegnazione per la cosiddetta Area Mercafir – Comparto Sud. Questo quanto si legge nella nota del Comune: “il giorno 8 aprile 2020 alle ore 10,00 in Firenze, presso l’Ufficio Contratti del Comune di Firenze – Piazzetta di Parte Guelfa n. 3, dinanzi al competente Dirigente e a due testimoni si procederà alla vendita all’asta con il metodo delle offerte segrete al rialzo secondo le procedure di cui al Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze”.

Nel comunicato si legge anche che la base d’asta è di 22 milioni di euro, con deposito cauzionale di 740 mila euro. Inoltre “l’offerta segreta, redatta in carta legale, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2020“.