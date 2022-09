Vanessa Leonardi: “Conference League può permettere alla Fiorentina di alzare il livello sul mercato. Ikone deve sbloccarsi, proverei coppia Jovic-Cabral”

Giornalista di Sky Vanessa Leonardi, inviata al Franchi per Fiorentina-Riga ma non solo, analizza la sfida di oggi della squadra di Italiano e l’importanza dell’impegno europeo per la compagine viola: “La Fiorentina stasera deve partire bene, col giusto approccio, come hanno detto Italiano e Biraghi ieri. La squadra viola spesso ha un approccio incredibile alle partite, sa ammazzarle subito, dovrà iniziare forte. Biraghi ha sottolineato come col Twente la squadra abbia già capito cosa voglia dire giocare in Europa. Ora la Viola non deve sottovalutare il Riga, che potrebbe sembrare la più debole del girone. Pensiamo a quanto accaduto alla Roma col Bodo lo scorso anno”.

La giornalista quindi ha proseguito: “Il fatto che la Roma abbia vinto la Conference ha fatto in modo che i giocatori ora ci tengano a questa competizione. E’ un trofeo non all’altezza di Europa League e Conference, certamente, ma se la Fiorentina arrivasse in fondo o la vincesse alzerebbe il livello sotto ogni aspetto. Anche sul mercato la squadra viola avrebbe un altro peso, crescerebbe il prestigio. Mi aspetto di più da Ikone, che anche col Twente ha fallito una grande occasione. Potrebbe essere una questione di fiducia, non capisco perché in certe gare sia così timido. Ha sempre segnato poco, questo è vero, ha bisogno di sbloccarsi, come Amrabat. Proverei a far giocare insieme Jovic e Cabral, il serbo la migliore stagione l’ha fatta in coppia con Haller. E’ una soluzione che proverei sicuramente, specialmente se la partita dovesse indirizzarsi nel verso giusto”.