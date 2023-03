Velazquez: “Italiano sta facendo un lavoro straordinario. Con Mandragora e Barak la Fiorentina…”

Questo pomeriggio l’ex allenatore dell’Udinese Julio Velasquez, durante un collegamento con Radio bruno, ha avuto modo di commentare la stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle dichiarazioni del tecnico iberico:

“Penso che Italiano stia facendo un lavoro straordinario. Sono molto contento anche per il direttore sportivo Pradè, che conosco benissimo, e per Mandragora e Barak che ho potuto allenare ad Udine. La Fiorentina adesso è una squadra bella, che fa un calcio molto propositivo e che prova a tenere sempre la palla nella metà campo avversaria. E’ molto bello vederle le partite di questa squadra. Sono contento per la serie di vittorie consecutive, credo siano 7 in totale, perchè rappresenta un vero e proprio merito: non è affatto facile considerando tutti gli impegni, tra campionato e coppe. Per me il merito è incredibile ed è di tutti, anche della società. Quando si hanno tante partite non è facile lavorare su concetti nuovi e per questo il club è fondamentale per un allenatore.

Ha analizzato anche la crescita di Rolando Mandragora: “Per me lui è in primis una persona meravigliosa. Poi a livello calcistico si è dimostrato un calciatore intelligente: che capisce le dinamiche della partita e che nei novanta minuti dà tanto equilibrio e personalità ai compagni di squadra. E’ un peccato che sia stato colpito da qualche infortunio di troppo ma sono convinto che abbia le qualità per giocare nella Fiorentina. Per me rappresenta un bel capitano per la squadra perchè mette sempre davanti a tutto il bene del collettivo e quello del singolo. E’ un calciato che può migliorare ancora molto”.

Ha poi concluso parlando di Antonin Barak: “Anche di lui ho un ricordo straordinario. Lui è molto diverso da Mandragora perchè ha le qualità di inserimento che gli permettono di giocare più avanti. Parliamo di un calciatore forte e moderno che ti dà tante possibilità. E’ ancora giovane e può solo migliorare”.