“Ventisei anni dopo Batistuta, la Fiorentina si stringe attorno a Terracciano. Firenze, goditi l’Europa”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra la Fiorentina, che grazie al pareggio contro il Twente è riuscita a superare il preliminare di Conference League e a qualificarsi per la fase a gironi.

“Terracciano, te amo. Esattamente ventisei anni dopo il celebre «Irina te amo» di Gabriel Batistuta, che festeggiò così il trionfo in Supercoppa italiana sul campo del Milan il 25 agosto 1996, la Fiorentina si stringe attorno al suo portiere, che la promuove ai gironi di Conference League con una grandissima parata al 52’ del secondo tempo della sfida con il Twente”.

E ancora: “ La qualificazione viola è meritata non solo per la superiorità mostrata all’andata, ma anche per la prestazione di ieri: la Fiorentina ha saputo soffrire quando era necessario farlo. Insomma, solo per caso non si sono visti gol. Ma non è affatto un caso che ai gironi di Conference League sia approdata la Fiorentina, che potrà cercare di mantenere in Italia il trofeo vinto a maggio dalla Roma. Firenze, sei in Europa. Goditela”.