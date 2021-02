Ventura: “C’è da chiedersi perchè si è avallato l’acquisto di Callejon. Inizio di Prandelli non facile. Senza i suoi giocatori chiave…”

L’ex tecnico della Sampdoria e della Nazionale Gian Piero Ventura è intervenuto a Lady Radio parlando di Cesare Prandelli e Fiorentina: “Il discorso di Callejon è evidente: non ha le caratteristiche per il 5-3-2. Iachini giocava 5-3-2, Prandelli la schiera così c’è da chiedersi perchè qualcuno ha avallato l’acquisto di Callejon. La Fiorentina credo che sia in una annata particolare, in un campionato anomalo, dove si gioca spessissimo. Dopo Torino sembrava avesse risolto il problema, con l’Inter si è visto che senza i suoi giocatori essenziali il tasso qualitativo scende. Dipende molto dal feeling che uno costruisce, l’ingresso di Prandelli non è stato facile, la partita con l’Inter non fa testo”.

E sulla Sampdoria: “E’ una squadra che è una mina vagante, se non centra la partita è domabile, sennò può far risultato ovunque. Quando la incontri non sai mai se fare risultato, dipende dalla giornata”.

E ancora: “Saluto Pradè che è un amico e gli auguro di rimanere, Petrachi è emergente, sa di calcio e parla il calcio. Ha lavorato bene con me a Torino, ma lavorava bene anche a Roma”