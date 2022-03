Ventura: “Vlahovic? Bisogna abituarci al calcio di oggi che è cambiato. Di Del Piero e di Totti non ne esistono più”

L’ex allenatore, tra le altre, del Torino e della Nazionale Italiana Giampiero Ventura ha parlato a pochi giorni dalla fondamentale sfida qualificazione dell’Italia. Intervenuto a Tuttomercatoweb il cittì -che non era riuscito a portare la nazionale all’ultimo mondiale- ha detto qualcosa anche sulla situazione dei parametri zero nel nostro campionato. Di seguito la sua specifica dichiarazione su un ex ancora tanto chiacchierato intorno alla Fiorentina:

“Il calcio è cambiato: bisogna abituarci. Vlahovic, così come Donnarumma, hanno lasciato chi li ha fatti crescere. Io ho vissuto Mazzola, Rivera, Del Piero e Totti. Oggi queste cose non esistono più. La società è cambiata”.