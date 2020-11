Venuti: “Io, raccattapalle per Prandelli, ho raggiunto il mio sogno di giocare per la Fiorentina. Il programma con Mtv una trappola, c’è chi si è lasciato abbindolare da un po’ di successo”

Dal settore giovanile della Fiorentina, alla prima squadra. Lorenzo Venuti ce l’ha fatta a portare a compimento il proprio percorso e contemporaneamente il proprio sogno. Nel fare questo si è trovato anche in campo come raccattapalle della squadra che giocava in Champions e che aveva proprio Prandelli come proprio allenatore: “Ci ha fatto un discorso iniziale parlando di Ribery – spiega Venuti a La Repubblica – e di quella gara col Bayern Monaco in Champions nel 2010, facendo anche una battuta a Franck. Ecco, gli vorrei dire: guarda mister che in quella sfida c’ero anche io! Ero dal lato della curva Ferrovia a fare il raccattapalle e ricordo bene il gol di Vargas e purtroppo anche quello di Robben. Stare a contatto coi tuoi idoli, per me era come toccare il cielo con un dito”.

Arrivare in prima squadra non basta, ora c’è da confermarsi: “Fin da bambino il mio sogno era quello di esordire al Franchi e sono riuscito a realizzarlo. Adesso devo dimostrare di poter stare in questa piazza”.

Per uno che ce l’ha fatta, tanti sono invece ritornati a casa. E c’è stato un momento in particolare che è stato una vera e propria trappola: “Il programma che facemmo con Mtv (“Calciatori – Giovani Speranze”, anno 2012, ndr) è stato crocevia per tanti ragazzi a livello di testa. Lì si è vista una netta differenza tra chi si è lasciato abbindolare da un po’ di successo e di fama e chi, invece, è rimasto sul pezzo e ha pensato solo a giocare a calcio“.