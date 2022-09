Venuti: “Vedevo la Fiorentina in Europa da raccattapalle, che emozione. Sarà come a Enschede, siamo preparati. Voglio mettere a tacere le critiche con le prestazioni”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato in conferenza stampa, al fianco di mister Vincenzo Italiano, il giorno prima della sfida contro l’İstanbul Başakşehir: “Siamo consapevoli che affronteremo una squadra forte. Abbiamo tanto rispetto, ma sappiamo anche quanto sono forti noi. Qualcosa ci sta mancando, ma è solo con il lavoro quotidiano che riusciremo a far bene domani, uscendo dal momento di difficoltà”.

Sull’atmosfera di domani: “L’ambiente sarà più o meno come quello di Enschede. Dovremo essere bravi a capire i momenti della partita, magari quando è il momento di spingere o quando dobbiamo stare più attenti in fase difensiva. Siamo aperti a fare una partita tecnica e una battaglia, siamo preparati su entrambi gli aspetti”.

Sul suo passato da tifoso: “Le partite della Fiorentina in Europa le vedevo dal campo, facevo spesso il raccattapalle. Sarà un orgoglio incredibile. Appassionati contro di me? Mi fa sorridere, ogni volta che vengo in conferenza mi viene chiesto. Si sbaglia per migliorare e mi prendo le responsabilità come a Udine, è giusto. Alcune critiche sono costruttive e mi stimolano molto, altre non hanno senso di esistere. Uno dei miei obiettivi è mettere a tacere le critiche con le prestazioni in campo”.