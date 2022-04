Verbeke: “Sarà molto difficile trattenere Kouamé, la Fiorentina vuole venderlo”

Il direttore sportivo dell’Anderlecht Peter Verbeke ha parlato così sulla situazione di Christian Kouamé, attaccante di proprietà della Fiorentina: “Abbiamo due risorse importanti come Kouamé e Zirkzee, ma sarà molto difficile trattenerli. Dipenderà anche dalla classifica: magari con un piazzamento europeo la situazione potrebbe essere più convincente, ma sarà complicata in ogni caso perché non abbiamo 8 milioni di € da spendere così, come magari hanno altre squadre. Ci va meglio con Zirkzee, che ha un altro anno di contratto al Bayern Monaco e magari può essere trattenuto con un prestito prolungato. So, invece, che la Fiorentina vorrà vendere Kouamé“.