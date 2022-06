Veretout è in cerca di una nuova squadra. Chiede ai suoi agenti la disponibilità… della Fiorentina

Che ci siano minuscoli spiragli per un ritorno di fiamma? Secondo quanto riportato da Lady Radio, l’indiscrezione di mercato riguarda il centrocampista della Roma ed ex Fiorentina Jordan Veretout. Arrivato in giallorosso nel 2019, dopo tre stagioni il francese sembra voler cambiare aria. I suoi agenti, infatti, stanno già provvedendo alla possibilità di una cessione.

Sembra che Veretout abbia chiesto ai suoi procuratori anche la disponibilità della Fiorentina, per quello che sarebbe un ritorno a Firenze.