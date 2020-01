Verso il Genoa: la decisione di Iachini per l’attacco. In difesa…

La Fiorentina scenderà in campo questo pomeriggio per continuare la preparazione in vista della partita di domani contro il Genoa. Pochi i dubbi di Beppe Iachini, che dovrebbe schierare la sua squadra per 10/11 allo stesso modo di quella vista contro il Napoli. Confermata in attacco la coppia d’attacco Chiesa-Cutrone, con Vlahovic in panchina pronto per subentrare nella ripresa. L’unico dubbio la fascia sinistra di centrocampo, visto che Dalbert sarà assente per squalifica. Al suo posto, come riportato da Radio Bruno Toscana, Iachini dovrebbe scegliere Venuti, anche se non sono da trascurare le ipotesi che portano il nome di Terzic e Maxi Olivera. Fondamentale, in tal senso, l’allenamento di oggi nel quale il tecnico della Fiorentina scioglierà le riserve.