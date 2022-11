Verso la Salernitana: Nico Gonzalez convocabile, ma sarà lui a decidere. Martinez Quarta e Jovic…

Il turno infrasettimanale non concede pause alla Fiorentina, che oggi pomeriggio è tornata in campo al centro sportivo “Davide Astori” per preparare la partita contro la Salernitana. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, Nico Gonzalez si è allenato regolarmente con il gruppo e le sue condizioni sembrano migliorate. Si va verso la convocazione, anche se la scelta finale sarà sua.

Continua il lavoro in gruppo anche per Castrovilli, che punta al rientro dopo il Mondiale esattamente come Sottil (qui le sue condizioni). Seduta regolare anche per Martinez Quarta e Jovic, che contro la Sampdoria avevano accusato qualche problema ma che dovrebbero esserci senza problemi mercoledì.