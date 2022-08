Vi ricordate di Duncan? Il cugino di Gerrard finisce al Real…Balompedica Linense

Vi ricordate di Bobby Duncan? Fu uno dei primi giocatori presi dalla Fiorentina di Rocco Commisso. Per lui che è il cugino di Steven Gerrard, vi furono grandi polemiche in casa Liverpool e anche grande stupore per il fatto che avesse deciso di divorziare coi Reds.

Ma la sua carriera è stata tutt’altro che mirabolante. Dopo il club viola c’è stato il ritorno in patria al Derby County dove però, in due anni, ha giocato una sola volta con la prima squadra. E ora è arrivato un altro trasferimento all’estero, in Spagna per la precisione. Dove? Al Real…Balompédica Linense formazione che milita nella Serie C del paese iberico. Niente di straordinario per uno che aveva attirato su di sé grandissime aspettative e che invece sta portando avanti un percorso molto sottotraccia.