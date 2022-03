Via Dragowski, Terracciano rinnova e arriva un nuovo portiere. Le idee della Fiorentina tra i pali

Tra le tante situazioni che la Fiorentina dovrà risolvere in estate, c’è anche quella del portiere. Pietro Terracciano è il titolare della porta viola: il suo contratto è in scadenza nel 2023, ma non ci dovrebbero essere dubbi sul rinnovo.

Discorso opposto per Bartlomiej Dragowski, anche lui in scadenza tra dodici mesi ma destinato all’addio al termine della stagione. Fino ad ora è scesa in campo appena otto volte, troppo poco per poter pensare che il matrimonio possa continuare.

Sotto la lente, anche per questo, sono finiti diversi portieri. La Fiorentina osserva con attenzione Guglielmo Vicario , che l’Empoli dovrebbe riscattare dal Cagliari, così come Marco Carnesecchi oggi alla Cremonese ma dell’Atalanta.