Via libera all’abbattimento di San Siro e il soprintendente Pessina chiama Franceschini: “Il Franchi non si tocca”

Sull’attuale stadio della Fiorentina, l’Artemio Franchi, viene riportato da La Repubblica di oggi un ulteriore retroscena che riguarda il soprintendente Andrea Pessina. Subito dopo l’annuncio fatto dal suo omologo milanese al via libera per l’abbattimento di San Siro, Pessina avrebbe chiamato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, per ribadire che il “Franchi resta un monumento e non si tocca”.

0 0 vote Article Rating