Vicenda Sarri-Fiorentina: arriva una nuova smentita

Come twettato dal giornalista Gianluca Di Marzio, arrivano nuove smentite sulla vicenda Sarri-Fiorentina esplosa in mattinata. Stamani la Fiorentina ha voluto smentire l’indiscrezione relativa ad una cena tra Maurizio Sarri e i dirigenti viola. E ci ha tenuto a farlo anche Fali Ramadani, che assiste Sarri, e ci ha contattato poco fa per ribadirlo con forza: “Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie”.