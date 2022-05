Vidal si sfoga: “Giocare così tanto mette a serio rischio la nostra salute mentale. Il calcio dovrebbe essere una festa, non un giro di schiavi”

Il prossimo partente in casa Inter Arturo Vidal ha affrontato il tema dei calendari sempre più fitti delle partite internazionali, denunciando una situazione difficile del calcio moderno. Il nazionale cileno si è duramente sfogato a FIFPRO.org utilizzando termini molto duri. Sentite cosa ha detto:

“Tutte queste partite mettono a rischio l’incolumità dei giocatori che rischiano di accorciare le loro carriere. Come in ogni lavoro c’è bisogno di staccare, lo stress influisce sulla nostra salute mentale. Ricordiamoci che il calcio è una festa, non il mercato degli schiavi“.