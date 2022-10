VIDEO: Cabral e quella gioia rimasta strozzata. Poi il brasiliano inventa per Kouame e la Fiorentina evita la sconfitta

La Fiorentina esce da Lecce con un pareggio che non cambia praticamente per niente la situazione dei viola in classifica.

La squadra allenata da Italiano si era portata in vantaggio con Cabral nel primo tempo: sforzo però vanificato dal Var che ha rilevato una posizione di fuorigioco di Bonaventura nell’azione che aveva portato al gol. Poi ha colpito il Lecce con Ceesay, ma in apertura di ripresa cross del brasiliano (sempre dentro le azioni principali del match) e colpo di testa di Kouame per l’1-1 finale.

Belle parate di Falcone prima della fine del match su due conclusioni scagliate dalla distanza da Martinez Quarta e Gonzalez. Tutto nel video seguente…