VIDEO – Chiellini-show in MLS: pensa di giocare a un altro sport e ferma un contropiede in modo particolare

Dopo l’addio alla Juventus, l’ex viola Giorgio Chiellini ha iniziato la sua nuova avventura in America. Con la maglia del Los Angeles l’esperto difensore italiano si è già reso protagonista di 5 vittorie consecutive, nel campionato in cui è stato raggiunto anche da un altro ex Fiorentina, come Bernardeschi. Nella partita di MLS di ieri sera, però, Chiellini si è messo in mostra per un intervento difensivo particolare.

Come si può notare nel video qui sotto riportato, l’ex Fiorentina ha stoppato volontariamente un pallone con entrambe le mani per fermare un contropiede avversario. L’account Instagram ufficiale della lega statunitense ha così ironizzato sulla mossa da pallavolo del centrale. Ecco la “schiacciata a due mani” di Chiellini: