VIDEO: Dall’area di rigore della Fiorentina in gol nell’altra porta in appena dieci secondi!

23 aprile 2015, la Fiorentina impegnata nei quarti di finale di Europa League, supera in casa per 2-0 la Dinamo Kiev ed accede alla semifinale della competizione. La Uefa sul proprio profilo Twitter celebra l’impresa fatta nel finale della gara da Juan Manuel Vargas. L’azione del secondo gol gigliato è partita con un rinvio dal fondo: dall’area della Fiorentina fino a trovare il gol nell’altra porta, la squadra di Montella e il peruviano ci hanno messo appena 10 secondi. Una rete bellissima da vedere e rivedere!

Box to goal in just 10.5 seconds 😮

💜 Juan Vargas in 2015! 💜#UEL | #OTD | @acffiorentina pic.twitter.com/kcqB9XTqsa

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 23, 2020