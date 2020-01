VIDEO: Dragowski su Lukaku! Il polacco intanto vince la prima challenge del suo 2020

Momenti di passaggio tra il 2019 e il 2020 ma anche di bilanci e classifiche e la Fiorentina sta facendo un po’ il resoconto del “meglio” visto in un 2019 davvero da cancellare. Non al 100% però, perché ci sono stati comunque gesti tecnici o atletici da sottolineare, come questa parata di Bartlomiej Dragowski contro l’Inter, eletta a migliore dell’intera annata e utile per rimanere aggrappati alla partita, prima del pari di Vlahovic: