VIDEO – La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia e Commisso si unisce ai festeggiamenti nello spogliatoio

Com’è giusto che sia la Fiorentina Primavera ha festeggiato alla grande la vittoria contro il Genoa con conseguente accesso alla finale di Coppa Italia, la terza consecutiva. Nello spogliatoio i ragazzi si sono scatenati, saltando e intonando un famoso coro della Curva Fiesole.

Come si evince dalle Instagram stories pubblicate dal centrocampista Andrea Milani, ai festeggiamenti ha partecipato anche il presidente Rocco Commisso che si è buttato in mezzo ai ragazzi per cantare ed esultare insieme a loro.