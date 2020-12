Un ultimo assalto finalmente proficuo per la Fiorentina che ai minuti di astinenza ne ha aggiunti altri 96′ prima di sbloccarsi (70 per la verità se non si conta il folle intervento del Var ad annullare la rete di Bonaventura). Ed anche per segnare il gol della rimonta disperata a Milenkovic sono serviti due tentativi, con una muraglia sulla linea di porta.

