VIDEO: Sergio Oliveira sa già come fare male alla Juventus

Un profilo che potrebbe incendiare da subito i tifosi viola quello di Sergio Oliveira, grande protagonista nella stagione del Porto, sotto la guida di Conceiçao: centrocampista centrale ma grande feeling con il gol per lui, ben 20 reti in stagione tra campionato, Champions League e coppa di Portogallo. Tra queste anche la punizione decisiva per eliminare la Juventus agli ottavi, qualche mese fa, nella gara di ritorno allo Stadium: