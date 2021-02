VIDEO – Simpatico siparietto tra Vlahovic e Kokorin. L’attaccante russo: “Il poster che avevo in cameretta da piccolo? Quello di Dusan!”

Sembra esserci subito sintonia tra i due attaccanti della Fiorentina Dusan Vlahovic e Alexsandr Kokorin che questa mattina, in occasione della foto di squadra al Franchi, hanno rilasciato alcune battute ai canali social viola. Vlahovic ha detto: “Fin da piccolo sognavo un giorno di poterci finire io sui poster dei più piccoli. In Serbia avevo attaccata al muro una foto della squadra della mia città, il Partizan“. Un po’ confuso per l’italiano che ancora fatica a masticare, anche Kokorin ha svelato ridendo chi c’era sui propri poster: “Vlahovic!”. Insomma, il russo ci aveva visto lungo fin da piccolo…

VIOLA BLOG 🎥💜 BACKSTAGE FOTO UFFICIALE

Giornata di shooting oggi al Franchi: simbolicamente nel cuore del tifo viola, i giocatori hanno posato per la foto ufficiale in veste @MontezemoloGSI e Kappa 📸

The official team photo with Montezemolo and Kappa #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/W8jZvzG9k2 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 26, 2021