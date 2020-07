VIDEO – Spalletti presenta il suo curioso animale domestico e sulla sua maglia spunta il giglio di Firenze

Con un simpatico video Luciano Spalletti ha voluto presentare la sua papera Biancaneve ai followers. Un particolare però non è sfuggito agli occhi dei più attenti: l’ex allenatore dell’Inter indossa una maglia con sopra disegnato il giglio di Firenze. Originario di Certaldo il tecnico non ha mai nascosto la sua anima fiorentina e chissà che questo non sia anche un piccolo indizio di mercato. Qualcuno ci ha pensato…

0 0 vote Article Rating