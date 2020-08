VIDEO: Torreira e quel gol fantastico alla Juve, che lasciò il pubblico di Marassi con le mani nei capelli

Era una Sampdoria spesso spettacolare quella guidata da Marco Giampaolo nella stagione 2017/18, guidata proprio da Lucas Torreira a centrocampo: l’uruguagio fu protagonista assoluto nella gara con la Juventus, vinta dai doriani per 3-2 a Marassi. Una rete con un gran tiro da fuori, all’angolino, che valse il momentaneo 2-0 e che lasciò un po’ tutti con le mani nei capelli per la sorpresa… uno dei tanti gesti che rendono quantomai appetibile il centrocampista per la Fiorentina:

