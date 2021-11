La Serbia supera in amichevole il Qatar per 4-0 e in questa partita non poteva mancare all’appuntamento con il gol il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Palla filtrante per l’attaccante, che si presenta davanti al portiere avversario e lo batte senza possibilità di replica. La sua è la rete del momentaneo 3-0 che potete vedere in questa rassegna con tutti i gol segnati dalla Serbia.