VIDEO: Vlahovic segna il gol decisivo in partitella, l’esultanza è tutta da vedere

La Fiorentina è al lavoro per preparare la partita di mercoledì contro l’Inter, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’allenamento di questa mattina è terminato con una partitella in famiglia, decisa da un gol di Vlahovic su punizione. E l’esultanza del serbo, come si evince dal video pubblicato dalla Fiorentina su Twitter, è davvero scatenata.

Anche in partitella di allenamento si fa sul serio fino all’ultimo secondo 💪🏻⚽️

Dusan, su punizione, consegna la vittoria ai viola allo scadere 😄🏹 #InterFiorentina 🎯 #ForzaViola 💜🧢 pic.twitter.com/W0sc5gP2Qe — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 27 gennaio 2020